مرض الأوعية الدموية يختص النساء عن الرجال

هناك أمراض تخص في إصابتها جنس معين، كالأوعية الدموية التي تصيب النساء أكثر من الرجال، وتزيد لدى مريضات السكري وارتفاع ضغط الدم، فيتجاهلها البعض حتى تتدهور الحالة.



بحسب موقع "metro"، تكون اعراض مرض الأوعية الدموية الصغيرة الألم بالصدر، تلك التي تتزايد وتتفافم في أثناء الانشطة اليومية وأوقات الإجهاد والإرهاق إضافة لضيق التنفس، لذلك يجب الذهاب للطبيب عند الإحساس المستمر في التعرق إو حالات الغثيان، أو الألم الذي ينتشر بصورة كبيرة بدءًا من الصدر إلى الساق.



ويعد سبب انتشار مرض الأوعية الدموية أيضًا عدم اتباع نزام غذائي صحي، أو الإصابة بالسمنة التي يمتاز بها أصحاب متلازمة المبيض متعدد التكيسات، بجانب انتفاع معدل الكوليسرول العالي، وآخرهم ارتفاع الضغط والكوليسترول.

