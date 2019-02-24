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محافظات
الأحد 24/فبراير/2019 - 04:01 م

محافظ الفيوم يتفقد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم،
الفيوم - مصطفي عبدالله الصعيدي
dostor.org/2530491

تفقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى بدأت اليوم وتستمر لمدة أربعة أيام وتستهدف الأطفال من سن يوم حتى سن 5 سنوات.

وقد شملة جولة محافظ الفيوم تفقد أعمال الحملة بالمركز الطبي الحضري بمنطقة الحادقة، ومستشفى الصدر بمدينة الفيوم والوحدة الصحية بالعامرية بمركز الفيوم، وذلك بحضور الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، والأستاذ محمد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم، والأستاذ محمد مصطفى حسنين مشرف وزارة الصحة على الحملة، والدكتورة منال عبد الحليم مدير إدارة الطب الوقائى بصحة الفيوم.

وأشار محافظ الفيوم أن الحملة تستهدف 625320 طفل بجميع مراكز وقرى المحافظة، وقد تم الإستعداد للحملة وإعداد الخطط وتدريب العاملين وتجهيز 1865 فريق عمل، منهم 204 فريق ثابت بالوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية و1661فريقًا متحركًا يجوب أنحاء المحافظة، كما أكد على ضرورة المسح الكامل لجميع الأطفال وحسن معاملة المواطنين.

فيما أكدت وكيل وزارة الصحة أن الوزارة قد قامت بتوفير كافة الطعوم اللازمة والمستلزمات الطبية للحملة، مشيرة أن الحملة تستهدف جميع الأطفال المصريين والوافدين من الدول الأخرى، كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ومديرية التربية والتعليم لتطعيم الأطفال المستهدفين بالحضانات ومرحلة الروضة بالمدارس موضحة أن أعمال الحملة تبدأ يوميًا فى الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءًا.


محافظ الفيوم يتفقد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال
محافظ الفيوم يتفقد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال
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