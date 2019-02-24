بنجلاديش: إحباط محاولة اختطاف طائرة في طريقها لدبي

قال وزير الداخلية في بنجلاديش، أسد الزمان خان، اليوم الأحد، إن مسلحا حاول اختطاف طائرة تابعة لشركة بيمان للطيران.



وقال وزير الطيران المدني والسياحة، محب الحق، إن الطائرة كانت في طريقها لدبي قادمة من دكا، وكانت ستتوقف في مدينة شيتاجونج بجنوب غرب البلاد، عندما وقع الحادث.



وكانت الطائرة التابعة لشركة بيمان للطيران قد هبطت في مدينة شيتاجونج، الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة بالتوقيت المحلي، وغادر الركاب جميعهم الطائرة، وذلك وفقا لما قاله شاه أمانات محفوظ علام، في مطار شيتاجونج.



وأحاطت قوات الأمن ووحدات الإطفاء بالطائرة.



ورفض الوزير وشركة الطيران تقديم تفاصيل حول ما وقع على متن الطائرة.