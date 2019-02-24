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الأحد 24/فبراير/2019 - 11:43 ص

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد … 24-02-2019 في الدوري الانجليزي

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد … 24-02-2019 في الدوري الانجليزي

بث مباشر مباراة ليفربول
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بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد … 24-02-2019 في الدوري الانجليزي

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة اون لاين|كورة لايف|kora live

في قمة مثيرة بالبريمير ليج يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلاً على نظيره مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد في الرابعة عصرا اليوم الأحد 24 فبراير 2019 وذلك في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر.

 بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد … 24-02-2019 في الدوري الانجليزي

 

رابط مجاني مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد:

ليفربول قادم  من التعادل أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيظل زملاء محمد صلاح في المركز الثاني مؤقتًا في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة من 26 مباراة فقط، خلف السيتيزنس صاحب الصدارة حاليًا، وحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 20 انتصار، وتعادل في خمس مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط، يلا  شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر.

 بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد … 24-02-2019 في الدوري الانجليزي

كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد:

نجح النرويجي سولشاير مدرب اليونايتد في التأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبهم على فريق تشيلسي بهدفين دون رد ، أما في الدوري فيتحل الفريق حاليًا المركز الرابع برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الخامس، فبعد 26 مباراة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 15 مباراة، وتعادلوا في ست وخسروا خمس مباريات، رابط سريع مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر.

 بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد … 24-02-2019 في الدوري الانجليزي

بث مباشر ليفربول (محمد صلاح) اليوم:

سيبدأ المدرب يورجن كلوب بتشكيلته المثالية يوم الأحد، حيث سيحرس العرين أليسون وأمامه الرباعي فان دايك وماتيب وآرنولد وروبرتسون، وسيتكون وسط الميدان من الثلاثي فينالدوم وفابينيو وكيتا، وسيقود الهجوم المصري محمد صلاح رفقة فيرمينو وماني، وتنقل المباراة في الرابعة عصرا عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.
بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد … 24-02-2019 في الدوري الانجليزي

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