الان بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة HD اليوم 24 فبراير في الدوري المصري

الاهلي المصري اليوم في اختبار صعب أمام الجولة في الجولة الرابعة والعشرين من منافيات الدوري المصري لتحقيق الفوز الثامن على التوالي اليوم الاحد 24-2-2019.









بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم 24 فبراير في الدوري المصري









استبعد الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، 16 لاعباً من قائمة الفريق لمواجهة الجونة غداً، الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.





بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم 24 فبراير في الدوري المصري





واستبعد لاسارتى كلا من: حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال ومحمد الشناوى بسبب الإصابة، وأحمد فتحى ووليد أزارو وأحمد علاء وباسم على وإسلام محارب ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد حمودى وصلاح محسن ومحمود وحيد.





بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم 24 فبراير في الدوري المصري





وحقق الأهلي، تحت قيادة المدرب مارتن لاسارتي، عدة انتصارات متتالية، رغم تراجع الأداء في أغلب المباريات بالشوط الثاني، ويملك 45 نقطة من 20 مباراة وبفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي خاض 21 مباراة.





بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم 24 فبراير في الدوري المصري





ويتساوى الأهلي في رصيد النقاط مع بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي خاض 23 مباراة كان آخرها بالخسارة 1/2 أمام الجونة، يوم الثلاثاء الماضي.





بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم 24 فبراير في الدوري المصري





وسيحاول الأهلي تحقيق فوزه الثامن على التوالي وتقليص الفارق مع الزمالك المتصدر عندما يخوض مواجهة صعبة في الجونة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد.



