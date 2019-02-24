يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اون لاين اليوم 24-02-2019 الدوري الانجليزي| كورة لايف

يعتقد إميل هيسكي أسطورة ليفربول، أن الفوز القبيح سيكون سلاحه في مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.





يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اون لاين اليوم 24-02-2019 الدوري الانجليزي| كورة لايف





ليفربول يحل ضيفاً على الشياطين الحمر في ملعب أولد ترافورد، بعد غد الأحد، بالجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.





يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اون لاين اليوم 24-02-2019 الدوري الانجليزي| كورة لايف

قرعة الدوري الأوروبي - مواجهات سهلة لأرسنال وتشيلسي وإنتر





الريدز تفوقوا على يونايتد 3/1 بمباراة الإياب، وقدم عرض فني مميز، ولكن يرى هيسكي أن الثلاث نقاط هم الأهم.

يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اون لاين اليوم 24-02-2019 الدوري الانجليزي| كورة لايف





ليفربول يحل ضيفاً على الشياطين الحمر في ملعب أولد ترافورد، بعد غد الأحد، بالجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.





قرعة الدوري الأوروبي - مواجهات سهلة لأرسنال وتشيلسي وإنتر





الريدز تفوقوا على يونايتد 3/1 بمباراة الإياب، وقدم عرض فني مميز، ولكن يرى هيسكي أن الثلاث نقاط هم الأهم.

يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اون لاين اليوم 24-02-2019 الدوري الانجليزي| كورة لايف





وقال المهاجم الإنجليزي المعتزل:"ليفربول يتمتع بعقلية عظيمة الآن، شاهدت العديد من مبارياتهم وهم يفوزون بمواجهات اعتادوا على خسارتها".





وأضاف:"في الماضي ليفربول لم يتمتع بالتركيز الكافي للحفاظ على تقدمهم ومستواهم الجيد".





وتابع:"الآن نحن نطلق عليه الفوز القبيح، لا تلعب أفضل مبارياتك ولكن أحياناً عليك جلب الثلاث نقاط فقط".





واستكمل هيسكي:"كلوب هو من جلب هذه الأشياء الإيجابية وأعادها لليفربول من خلال الجماهير واللاعبين".





راكيتيش مطلوب في بايرن ميونخ وبرشلونة يستبعد إنتر





يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ65 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر.





وأما مانشستر يونايتد فيأتي رابعاً بـ51 نقطة، ويبعده نقطة وحيدة عن تشيلسي أرسنال صاحبي المركزين الخامس والسادس.

يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اون لاين اليوم 24-02-2019 الدوري الانجليزي| كورة لايف