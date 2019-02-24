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الأحد 24/فبراير/2019 - 11:39 ص

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 24-2-2019 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 24-2-2019 في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
محمد عبد الله
dostor.org/2529781

يلتقي فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 24/2/2019 في الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد.
قمة ليفربول ضد مان يونايتد تعرف في العالم باسم «دربي الشمال الغربيNorth West derby»، وهي إحدى أهم المنافسات الرياضية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، بين أكثر ناديي تحقيقاً للألقاب، حيث حقق مانشستر يونايتد 66 بطولة، بينما حقق نادي ليفربول 59 بطولة، وقيل عنها إنها المباراة الأكثر شهرة في كرة القدم الإنجليزية.

تاريخ المواجهات بين ليفربول ومان يونايتد
زادت حدة المنافسة بين الفريقين في الستينات، بعد أن أصبح مانشستر يونايتد أول فريق إنجليزي يفوز بكأس أوروبا عام 1968، ورد نادي ليفربول على ذاك الإنجاز بفوزه بأربع بطولات أوروبية في السبعينات والثمانينات (محلياً)، وكان نادي ليفربول أفضل الأندية الإنجليزية تحقيقاً للألقاب المحلية، لكن بعدما حقق لقبه الأخير في بطولة الدوري الإنجليزي عام 1990، بعدها بدأ مانشستر يونايتد بشغل مكان نادي ليفربول كأفضل نادي محلي، وبدأ في السيطرة على الكرة الإنجليزية في التسعينات.
أصبح مانشستر يونايتد أنحج الأندية الإنجليزية على المستوى المحلي، خلال تلك الفترة، وآخر لاعب ينتقل بين الفريقين هو فيل تشيسنال، الذي انتقل من نادي ليفربول إلى مانشستر يونايتد في 1964.
المواجهات
 
مجموع المواجهات    
البطولة م ف.ل ت ف.م س.ل س.م    
الدوري الإنجليزي الممتاز 171 56 47 68 221 237    
كأس الاتحاد الإنجليزي 17 4 4 9 17 25    
كأس رابطة الأندية 5 3 0 2 7 6    
كأس الدرع الخيرية 6 2 3 1 7 6    
دوري أوروبا 2 1 1 0 3 1    
المجموع 201 66 55 80 255 275  
تفصيل المواجهات
 
بأرض ليفربول    
البطولة م ف.ل ت ف.م س.ل س.م    
الدوري الإنجليزي الممتاز 86 40 21 25 141 94    
كأس الاتحاد الإنجليزي 5 3 1 1 7 6    
كأس رابطة الأندية 1 1 0 0 2 1    
كأس الدرع الخيرية - - - - - -    
دوري أوروبا 1 1 0 0 2 0    
المجموع 93 45 22 26 152 101    
بأرض مانشستر يونايتد    
البطولة م ف.م ت ف.ل س.م س.ل    
الدوري الإنجليزي الممتاز 85 43 26 16 143 80    
كأس الاتحاد الإنجليزي 6 4 1 1 9 4    
كأس رابطة الأندية 2 2 0 0 4 1    
كأس الدرع الخيرية 1 0 1 0 2 2    
دوري أوروبا 1 0 1 0 1 1    
المجموع 95 49 29 17 159 88    
بأرض محايدة    
البطولة م ف.ل ت ف.م س.ل س.م    
الدوري الإنجليزي الممتاز - - - - - -    
كأس الاتحاد الإنجليزي 6 0 2 4 6 10    
كأس رابطة الأندية 2 2 0 0 4 1    
كأس الدرع الخيرية 5 2 2 1 5 4    
المجموع 13 4 4 5 15 15  
عدد الألقاب
 
بطولات كل فريق    
البطولة ليفربول مانشستر يونايتد المجموع    
الدوري الإنجليزي الممتاز 18 20 38    
كأس الاتحاد الإنجليزي 7 12 19    
كأس رابطة الأندية 8 5 13    
كأس الدرع الخيرية 33 21 54    
دوري أبطال أوروبا 5 3 8    
دوري أوروبا 3 1 4    
كأس الكؤوس الأوروبية 0 1 1    
كأس السوبر الأوروبي 3 1 4    
كأس الإنتركونتيننتال 0 1 2    
كأس العالم للأندية 0 1 1    
المجموع 59 66 125  

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة
 
المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة    
مانشستر يونايتد - ليفربول استاد أولد ترافورد الأحد 24 فبراير 2019 ميلادياً،
19 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،
16:05 بتوقيت مصر، 17:05بتوقيت السعودية مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 2  


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