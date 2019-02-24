القاهرة : الأحد 24 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
09:48 م

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر
08:31 م

Kora star | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ.. بث مباشر اليوم الثلاثاء
04:47 م

ليفربول ضد البايرن | Liverpool vs bayern | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:35 م

كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ - يلا شوت
مباريات
الأحد 24/فبراير/2019 - 11:37 ص

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. بث مباشر اليوم الاحد

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. بث مباشر اليوم الاحد

مشاهدة مباراة ليفربول
dostor.org/2529777

يلتقي اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم " محمد صلاح" مع مانشستر يونايتد بملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وسوف تذاع المبارأة علي قنوات : beIN SPORTS HD 2 -Canal + poland HD- Ziggo Sport Select HD-S.Sport Turkey-Sport TV 2-Idman Azerbaycan-Sport Klub 2 Serbia- Varzish Sport HD-RMC Sport 1-Vamos HD#

ومن المتوقع يخوض يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المبارأة بتشكل يضم كلاً من:

 أليسون ، في حراسة المرمى
 ترينت أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون ، في خط الدفاع
 هندرسون، فينالدوم، نابى كيتا، في خط الوسط
ساديو ماني، محمد صلاح، فيرمينو ، في خط الهجوم

فى حين ينتظر أن يخوض أولى سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد المبارأة بتشكيل يضم كلاً من :

دي خيا ، فى حراسة المرمى
يونج، سمولينج، ليندلوف، شاو، في خط الدفاع
 ماتيتش، بوجبا، هيريرا ، في خط الوسط
 ماتا، راشفورد، لوكاكو ، في خط الهجوم

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق الأهداف على ليفربول والذي خاض 26 مباراة، فى حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

موضوعات متعلقة

شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الان | مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد HD بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

رابط يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر 29-12-2018

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 10 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

منذ 5 أيام

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

منذ 5 أيام

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر

منذ 5 أيام

Kora star | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ.. بث مباشر اليوم الثلاثاء

منذ 5 أيام

ليفربول ضد البايرن | Liverpool vs bayern | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ 5 أيام

كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ - يلا شوت

الآن

سك العملة: إصدار عملات "السادات" مطلع مارس

نور الشربينى تتأهل للدور الثاني لبطولة العالم للإسكواش في شيكاغو

الآلاف يشيعون 7 إخوة سوريين لاجئين قتلوا في حريق بكندا

"أحداث كنيسة مارمينا" و"كمين المنوات" أبرز محاكمات اليوم

ads
الأكثر قراءة

مجلس الدولة يخطر التنظيم والإدارة: لا تسويات للموظفين بعد 2016

فيديو.. أول تعليق من تركى آل الشيخ عقب عودته لبيراميدز

موعد مباراة الأهلى والجونة والقنوات الناقلة

مصادر تكشف الحقيقة الغائبة في أزمة غياب رباعي الأهلي عن مباراة الجونة

ألبومات الصور

حماية المستهلك تحرر محاضر ضد شركات الأجهزة الكهربائية بالأقصر

محافظ بني سويف يسلم الجوائز للفائزين ببطولة الجمهورية في تنس الطاولة

رئيس جامعة سوهاج يشارك في ملتقى الأعمال الأول بالمحافظة (صور)

تطوير المرافق المحيطة باستاد الإسكندرية استعددًا للأمم الأفريقية

رياضة

صحف ألمانيا تبرز قلق إدارة بوروسيا دورتموند من تراجع النتائج

حكم برتغالى يدير مباراة بيراميدز والمقاولون

آخرهم دانى ألفيس.. السرقة تغتال منازل لاعبى باريس سان جيرمان

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

مجلس الدولة يخطر التنظيم والإدارة: لا تسويات للموظفين بعد 2016

فيديو.. أول تعليق من تركى آل الشيخ عقب عودته لبيراميدز

موعد مباراة الأهلى والجونة والقنوات الناقلة

مصادر تكشف الحقيقة الغائبة في أزمة غياب رباعي الأهلي عن مباراة الجونة

ads
كشكول

"النيل المصرية" تعلن فتح باب القبول والتحويلات للمراحل الدراسية

"تربية المنوفية" تعقد لقاءاً تعريفياً للحث على المشاركة في الأنشطة الطلابية

بالفيديو.. وزير التعليم يوضح سلسلة الناشرين بمنصة إدارة التعلم

التعليم العالي تعلن افتتاح كليات جديدة بمجال النظم والمعلومات

عبد الغفار: ما يتم تدريسه بجامعة "كندا - مصر" نتطلبه في رؤيتنا المستقبلية

الأمصار

بعد هاتريك برشلونة.. تعرف على ما كتبته الصحافة العالمية عن ميسي

قوات الاحتلال تعتقل رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس

خلال زيارته للمغرب.. الأمير هاري في ورطة

انطلاق أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ

ترقب يمني حذر لإعادة الانتشار في الحديدة

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

هاري وماركل بالمغرب في آخر رحلة رسمية قبل ولادة طفلهما

الصين تكشف عن خطتين لتحديث التعليم

أستراليا تحارب تغير المناخ بزرع الأشجار

الصحة

تناول الوجبات السريعة يزيد خطر الاضطرابات النفسية والاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎