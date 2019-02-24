مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. بث مباشر اليوم الاحد

يلتقي اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم " محمد صلاح" مع مانشستر يونايتد بملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز .





وسوف تذاع المبارأة علي قنوات : beIN SPORTS HD 2 -Canal + poland HD- Ziggo Sport Select HD-S.Sport Turkey-Sport TV 2-Idman Azerbaycan-Sport Klub 2 Serbia- Varzish Sport HD-RMC Sport 1-Vamos HD#





ومن المتوقع يخوض يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المبارأة بتشكل يضم كلاً من:





أليسون ، في حراسة المرمى

ترينت أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون ، في خط الدفاع

هندرسون، فينالدوم، نابى كيتا، في خط الوسط

ساديو ماني، محمد صلاح، فيرمينو ، في خط الهجوم





فى حين ينتظر أن يخوض أولى سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد المبارأة بتشكيل يضم كلاً من :





دي خيا ، فى حراسة المرمى

يونج، سمولينج، ليندلوف، شاو، في خط الدفاع

ماتيتش، بوجبا، هيريرا ، في خط الوسط

ماتا، راشفورد، لوكاكو ، في خط الهجوم





ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق الأهداف على ليفربول والذي خاض 26 مباراة، فى حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.



