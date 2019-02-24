يلا شوت كورة لايف .. بث حي مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لايف اون لاين | مشاهدة مباراة محمد صلاح mo salah بث مباشر

يستعد اليوم فريق ليفربول لخوض مباراة هامة أمام مانشستر يونايتد، ضمن الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

يلا شوت كورة لايف .. بث حي مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لايف اون لاين | مشاهدة مباراة محمد صلاح mo salah بث مباشر





ويعتمد ليفربول على محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، وهداف الفريق في صناعة الفارق لكتيبة المدرب الألماني، يورجن كلوب فيما يعتمد مانشستر يونايتد على الفرنسي بول بوجبا صاحب الموهبة الكبيرة تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولتشاير المدير الفني للشياطين الحمر.

يلا شوت كورة لايف .. بث حي مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لايف اون لاين | مشاهدة مباراة محمد صلاح mo salah بث مباشر





تواصل "الدستور" مع خبيرة الأبراج الدكتورة عبير فؤاد، لتوقع نتيجة المباراة بناءً على الأرقام والحسابات الفلكية لكل من محمد صلاح ويورجن كلوب من ليفربول وبول بوجبا وسولتشاير من مانشستر يونايتد.

يلا شوت كورة لايف .. بث حي مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لايف اون لاين | مشاهدة مباراة محمد صلاح mo salah بث مباشر





تقول "عبير": "بالنسبة لمدرب مانشستر سولشاير فهو من مواليد برج الحوت وكذلك بول بوجبا، وهما في برج مائي واليوم سيكون القمر في برج مائي وذلك يمنحهم حظ أفضل صحياً ومهنياً".

يلا شوت كورة لايف .. بث حي مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لايف اون لاين | مشاهدة مباراة محمد صلاح mo salah بث مباشر





وأضافت خبيرة الأبراج "بالنسبة لصلاح وكلوب ينتميان إلى برج الجوزاء والقمر سوف يكون في منزل الصحة، ويؤثر ذلك بالإيجاب عليهما، ويعمل على زيادة القوة والنشاط، ولكن الأمر الذي يدعو للقلق وجود تنافر فلكي".

يلا شوت كورة لايف .. بث حي مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لايف اون لاين | مشاهدة مباراة محمد صلاح mo salah بث مباشر





وأوضحت عبير فؤاد، أن الحالة الفلكية لمحمد صلاح غير جيدة وسوف يؤثر ذلك على أدائه، ولذلك من المتوقع فوز مانشستر يونايتد.

يلا شوت كورة لايف .. بث حي مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لايف اون لاين | مشاهدة مباراة محمد صلاح mo salah بث مباشر