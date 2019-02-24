مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يوتيوب

يدخل مان يونايتد اللقاء بمعنويات مرتفعة جدا بعد الفوز على تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي بخماسية نظيفة، ليواصل سلسلة انتصارات بعد الخسائر المتتالية التى أصابت الفريق خل فترة المدير الفني جوزيه مورينيو.

وفي السياق تحدث النجم المصري قائد فريق ليفربول محمد صلاح لشبكة beIN SPORTS عن أمرين يضغطان على ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح إن عدم تتويج ليفربول بلقب الدوري لمدة 29 عاما واقترابه من اللقب هذا الموسم يشكل ضغطا على اللاعبين.

وأضاف: «لكن في النهاية نحن بحاجة للتركيز في كل مباراة من أجل التتويج باللقب، لقد استعاد يونايتد الثقة بعد الفوز بالمباريات العشرة الأخيرة، ونعلم تماماً كم سيسعى للفوز على ليفربول وتعطيله نحو تحقيق لقب الدوري».





وأوضح صلاح أنه غير متفاجئ من تفضيل جماهير يونايتد لأن يحقق مانشستر سيتي اللقب.

وأتم الدولي المصري "في النهاية نحن بحاجة للفوز بهذه المباراة الهامة".

يذكر أن الفرعون المصري لم ينجح في هز شباك مانشستر يونايتد من قبل.





ويلتقي فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 24/2/2019 في الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد.



