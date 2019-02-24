القاهرة : الأحد 24 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
09:48 م

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر
08:31 م

Kora star | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ.. بث مباشر اليوم الثلاثاء
04:47 م

ليفربول ضد البايرن | Liverpool vs bayern | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:35 م

كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ - يلا شوت
مباريات
الأحد 24/فبراير/2019 - 11:28 ص

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة اليوم HD في الدوري المصري بث مباشر yalla shoot اون لاين بجودة عالية رابط يوتيوب

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة اليوم HD في الدوري المصري بث مباشر yalla shoot اون لاين بجودة عالية رابط يوتيوب

بث مباشر مباراة الأهلي
بث مباشر مباراة الأهلي والجونة
الدستور مباشر
dostor.org/2529754

من الجولة الرابعة والعشرين في الدوري المصري بين الأهلي والجونة اليوم الاحد 24-2-2019 يخوض الدستور في خدمتة مشاهدة مباراة الاهلي اليوم سوف نوفر لكم رابط البث المباشر لمباراة الاهلي والجونة قبل بدايتها مباشرة.

سنوفر لكم رابط مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر yalla shoot LIVE يلا شوت كورة اون لاين اليوم في الدوري المصري لكرة القدم، حيث سيلتقي كلاً من الأهلي ضد الجونة بمدينة الجونة السياحية في أحدى أهم مباريات كرة القدم المصرية، تلك المباراة الهامة للفريقين خاصة الفريق الأحمر تأتي في وقت هام ومرحلة هامة من التنافس على لقب الدوري المصري لكرة القدم، خاصة في ظل النتائج الجيدة للأهلي الفترة الأخيرة واقترابه من الصدارة، وسوف نوفر لكم رابط البث المباشر لتلك المواجهة بشكل مباشر واون لاين فكونوا متابعين معنا.



ومن المتوقع أن يخوض الأهلي هذا اللقاء بالتشكيلة الأساسية مع إراحة بعض اللاعبين، حيث هناك توقعات بإراحة كلاً من محمد الشناوي وعلى معلول وحسين الشحات في تلك المباراة.

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر، مباراة الأهلي والجونة تأتي في وقت جيد للفريقين حيث يمر الأهلي بسلسلة نتائج جيدة في الفترة الأخيرة والفوز بعدد من المواجهات المتتالية مما جعله يقلص الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر إلي سبع نقاط مع مباراة أقل، بينما حقق الجونة مفاجأة كبيرة خلال المواجهة الماضية من الدوري المصري بعد فوزه على نفس ملعب مباراة الغد على نادي بيراميدز بهدفين لهدف.

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة
مشاهدة مباراة الاهلي اليوم، وسيكون المدير الفني لاسارتي على موعد مع اختبار جديد، حيث قام باستبعاد كلاً من محمد الشناوي وصلاح محسن وصالح جمعة من قائمة الفريق لإسباب فنية للثنائي الأخير ولإصابة الأول، وجاءت قائمة الفريق كالتالي، شريف إكرامى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، وسعد سمير، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، وعلى معلول، وعمرو السولية، وهشام محمد، وحمدى فتحى ومحمد هانى ورامى ربيعة وناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحى ومروان محسن وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجايى وجيرالدو.

موضوعات متعلقة

الاهلي والجونة HD بث مباشر يلا شوت | تابع بث مباشر مباراة الاهلي والجونة عبر يلا شوت في الدوري المصري

شاهد Al Ahly اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والجونة يلا شوت | بث مباشر لمباراة الأهلى الأن | رابط بث مباشر

بث مباشر| مباراة الأهلي والجونة بالدوري المصري

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر ماتش LIVe اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 11 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

منذ 5 أيام

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

منذ 5 أيام

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر

منذ 5 أيام

Kora star | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ.. بث مباشر اليوم الثلاثاء

منذ 5 أيام

ليفربول ضد البايرن | Liverpool vs bayern | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ 5 أيام

كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ - يلا شوت

الآن

سك العملة: إصدار عملات "السادات" مطلع مارس

نور الشربينى تتأهل للدور الثاني لبطولة العالم للإسكواش في شيكاغو

الآلاف يشيعون 7 إخوة سوريين لاجئين قتلوا في حريق بكندا

"أحداث كنيسة مارمينا" و"كمين المنوات" أبرز محاكمات اليوم

ads
الأكثر قراءة

مجلس الدولة يخطر التنظيم والإدارة: لا تسويات للموظفين بعد 2016

فيديو.. أول تعليق من تركى آل الشيخ عقب عودته لبيراميدز

موعد مباراة الأهلى والجونة والقنوات الناقلة

مصادر تكشف الحقيقة الغائبة في أزمة غياب رباعي الأهلي عن مباراة الجونة

ألبومات الصور

حماية المستهلك تحرر محاضر ضد شركات الأجهزة الكهربائية بالأقصر

محافظ بني سويف يسلم الجوائز للفائزين ببطولة الجمهورية في تنس الطاولة

رئيس جامعة سوهاج يشارك في ملتقى الأعمال الأول بالمحافظة (صور)

تطوير المرافق المحيطة باستاد الإسكندرية استعددًا للأمم الأفريقية

رياضة

صحف ألمانيا تبرز قلق إدارة بوروسيا دورتموند من تراجع النتائج

حكم برتغالى يدير مباراة بيراميدز والمقاولون

آخرهم دانى ألفيس.. السرقة تغتال منازل لاعبى باريس سان جيرمان

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

مجلس الدولة يخطر التنظيم والإدارة: لا تسويات للموظفين بعد 2016

فيديو.. أول تعليق من تركى آل الشيخ عقب عودته لبيراميدز

موعد مباراة الأهلى والجونة والقنوات الناقلة

مصادر تكشف الحقيقة الغائبة في أزمة غياب رباعي الأهلي عن مباراة الجونة

ads
كشكول

"النيل المصرية" تعلن فتح باب القبول والتحويلات للمراحل الدراسية

"تربية المنوفية" تعقد لقاءاً تعريفياً للحث على المشاركة في الأنشطة الطلابية

بالفيديو.. وزير التعليم يوضح سلسلة الناشرين بمنصة إدارة التعلم

التعليم العالي تعلن افتتاح كليات جديدة بمجال النظم والمعلومات

عبد الغفار: ما يتم تدريسه بجامعة "كندا - مصر" نتطلبه في رؤيتنا المستقبلية

الأمصار

بعد هاتريك برشلونة.. تعرف على ما كتبته الصحافة العالمية عن ميسي

قوات الاحتلال تعتقل رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس

خلال زيارته للمغرب.. الأمير هاري في ورطة

انطلاق أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ

ترقب يمني حذر لإعادة الانتشار في الحديدة

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

هاري وماركل بالمغرب في آخر رحلة رسمية قبل ولادة طفلهما

الصين تكشف عن خطتين لتحديث التعليم

أستراليا تحارب تغير المناخ بزرع الأشجار

الصحة

تناول الوجبات السريعة يزيد خطر الاضطرابات النفسية والاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎