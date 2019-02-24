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الأحد 24/فبراير/2019 - 11:24 ص

صحيفة إماراتية: قطر ترفض مناقشة جوهر أزمتها

صحيفة إماراتية: قطر
نيڨين أشرف
dostor.org/2529745

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، إنه منذ بداية أزمة قطر، يمارس "تنظيم الحمدين" سياسة الصفقات والمواقف العابرة والبعيدة كل البعد عن الحلول الموضوعية والواقعية لأزمته، مشيرة إلى أن مشكلته الأساسية تتمثل في سياساته المرفوضة من جيرانه العرب، ودعمه وتمويله للإرهاب والتنظيمات المتطرفة، واحتضانه المتطرفين المرتزقة والمتآمرين على العرب والإسلام.

وأضافت "البيان" في افتتاحياتها اليوم السبت، أن "تنظيم الحمدين" لا يتوقف عن دس رأسه في المستنقعات البالية التي تهدف لتشويه سمعة الآخرين، ويرفض مناقشة جوهر القضية التي شكلت أزمته، ولا يكف عن ممارسة ألاعيبه في الاستعطاف والاستجداء، وتقديم الاعتذارات والتقرب من البعض لاستقطابه ضد البعض الآخر، وفي النهاية لا يخرج بشيء سوى بمزيد من الرفض له ولسياساته.

وأوضحت الصحيفة الإماراتية، أن هذا ما تحاوله الدوحة الآن مع المملكة العربية السعودية، ظنًا منها أن الرياض ستغيّر من مواقفها وتقرّبها لها، ولكن دائمًا تبوء بالفشل، منوهة لما أكده وزير الدولة الإمارتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قائلًا: "إن جهود قطر الأخيرة للتواصل والاعتذار للرياض باءت بالفشل"، مشيرًا إلى أن السعودية دولة الالتزام والوفاء، ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء.

واختتمت "البيان" افتتاحياتها قائلة: "لعل الدوحة تيقنت أخيرًا أن استراتيجيتها للخروج من أزمتها بحمل ملفها إلى المحافل الدولية استجداءً للدعم والتأييد ضد المقاطعة التي اتخذتها ضدها الدول الأربع المكافحة للإرهاب قد فشلت فشلًا ذريعًا، كما أدركت أن منصاتها الإعلامية المأجورة لم تعد تملك أكثر مما قدمت من أكاذيب وادعاءات باطلة، وتبين لها بأن استخدامها الملفات القانونية والحقوقية في خلافاتها مع جيرانها لن يفيدها في شيء، وأنها تصول وتجول ثم تعود إلى المربع الأول خالية الوفاض".

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