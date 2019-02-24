16 دولة عربية تطالب مصر بقيادة قاطرة معالجة النفايات وتقديم رؤية عالمية للتنمية

اختتمت في مدينة الاسكندرية الجلسة الثانية لحلقة العمل الإقليمية لمناقشة الإجراءات الاستراتيجية المطابقة للتقليل من النفايات والتي استمرت للفترة من ٢٣ - ٢٤ فبراير وذلك النفايات الخطرة بمشاركة عربية وإفريقية حيث قدمت كل من مصر ودولة فلسطين ولبنان والسودان تقارير كل منهم بخصوص اتخاذ التدابير لمعالج مخاطر النفايات.



وأشار الدكتور مصطفى حسين كامل مدير مركز بازل ووزير البيئة الأسبق أن هناك حاجة ملحة للعمل على وضع خطط واضحة لإنجاح جهود مصر ممثلة برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول التنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية من خلال ما يقدمه مركز بازل من استراتيجيات وخطط ودراسات لمعالجة النفايات ومخاطرها.



وقدمت مصر وروية جديدة للتنمية المستدامة بخصوص تطبيق اتفاقية بازل حيث قال الدكتور مصطفى حسين كامل مدير مركز بازل ووزير البيئية الأسبق عن أهمية دور المجتمع المحلي والجامعات في التعرف بأهمية اتفاقية بازل وتطوير عمل فرق الاستبيان للإجابة عن المعالجات المطلوبة للتقليل من مخاطر نقل النفايات في مصر.



من جانبه، قدم ممثل دولة فلسطين في الورشة عرضا تفصيليا لما تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية من جهود لمعالجة مشاكل النفايات في الأراضي الفلسطينية حيث قال ياسر ابو شنب مسئول نقطة الاتصال لاتفاقية بازل أن إسرائيل تقوم كل يوم بنقل كميات كبيرة من النفايات عبر المنطقة ج مما يشكل خطرا كبيرا لأبناء فلسطين.



وأضاف ممثل فلسطين " أن إسرائيل تمنع السلطة الفلسطينية من إقامة محاطات معالجة للنفايات وأن سلطة الاحتلال الاسرائيلي تخفي بيانات عن كمية النفايات وأنواعها الامر يزيد معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني".



وكانت عدد من الدول الأعضاء قدموا وعلى مدى يومين نتائج استبيان واضح حول كيفية معالجة النفايات في تلك الدول حيث تباينت ردود تلك الدول على الأسئلة.



وخلصت حلقة العمل الى ان هناك جهود كبيرة بذلت ولإزالت تبذل من قبل الدول الأعضاء في لاتفاقية في الرد على الأسئلة الواردة في الاستبيان الموزع على المسؤولين الحكوميين بتلك الدول، وأن هناك حاجة أكبر للعمل على الإجابة على تلك الأسئلة مع بداء العمل الفعلي لوضع استراتيجية إطارية محددة بين الدول العربية لمعالجة مشاكل النفايات في منطقتنا العربية.