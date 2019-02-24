إغلاق موقع "جوجل فيت" للياقة البدنية

قررت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة "جوجل" إغلاق موقع "جوجل فيت"، الذي يسهل متابعة اللياقة البدنية للمستخدم، حيث يقوم بتحديث بياناته الشخصية التي تحدد الجنس والطول والوزن.



كما يتيح الموقع للمستخدم متابعة أنشطته البدنية على مدار أيام وأسابيع وشهور أيضا، حيث يتم تجميع الأنشطة في مجموعات يومية أو أسبوعية أو شهرية، وهذا سيساعده على تكوين صورة أفضل لتأثير أنشطته البدنية على لياقته بمرور الزمن.



وقالت الشركة الأمريكية إن موقع "جوجل فيت" سيتوقف عن العمل اعتبارا من يوم 19 مارس المقبل، حيث تقترح الشركة على مستخدمي الموقع تنزيل تطبيق "فيت" على الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، أو الساعة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "وير أو إس"، لكي يواصل متابعة أنشطته البدنية وتحقيق أهدافه الصحية.



وأشار موقع "سي نت دوت كوم"، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن "جوجل" طورت تطبيق "فيت" في العام الماضي من خلال إضافة المزيد من خصائص اللياقة البدنية، مثل "هارت بوينتس" و"موف مينتس" للتشجيع على ممارسة المزيد من التدريبات اليومية، على سبيل المثال تقترح خاصية "موف مينتس" على المستخدمين استخدام السلالم بدلا من المصاعد للوصول إلى الأدوار العليا.



وتتيح خاصية "هارت بوينتس" للمستخدم نقاطا معينة لتحسين كفاءة القلب من خلال ممارسة التمرينات البدنية.



كانت "جوجل" قد أطلقت تطبيق اللياقة الصحية للساعات الذكية وأضافت موقع إنترنت جديدا إلى شبكتها في 2014.



وكان التطبيق والموقع يستهدفان مساعدة الناس في وضع أهداف للوصول إلى مستويات معينة من اللياقة البدنية، وجعل ممارسة التمرينات البدنية جزءا من الحياة اليومية لهم.