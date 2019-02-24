انطلاق "كأس العالم للعبة فورتنايت" أبريل

تنطلق بطولة "كأس العالم للعبة فورتنايت" لألعاب الكمبيوتر يوم 13 أبريل المقبل وتستمر حتى 16 يونيو المقبل حيث ستبدأ بتأهل 10 لاعبين أسبوعيا من خلال المباريات التي ستجري عبر الإنترنت.



وستقدم شركة "إيبك جيمز" لتطوير ألعاب الكمبيوتر مليون دولار أسبوعيا للاعبين المؤهلين للمشاركة في البطولة حيث سيحصل كل لاعب على 13 دولارا على الأقل، لأنه سيتم توزيع الأموال على أكبر عدد ممكن من اللاعبين المؤهلين.



وسيتم استضافة أول 100 لاعب فردي وأول 50 فريقا زوجيا بعد انتهاء المباريات التمهيدية في نيويورك للمشاركة في نهائيات "كأس العالم للعبة فورتنايت" خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الماضي والتي تصل جوائزها إلى 30 مليون دولار. وسيحصل كل لاعب يصل إلى هذه النهائيات على 50 ألف دولار على الأقل، في حين تصل جائزة الفائز بالبطولة إلى 3 ملايين دولار.



كانت شركة "إيبك جيمز" قد أعلنت عن هذه البطولة لأول مرة في حزيرانيونيو الماضي، في الوقت الذي وصل فيه عدد مستخدمي لعبة "فورتنايت" إلى 125 مليون مستخدم.



وبحسب الشركة فإن تأهل اللاعبين للمشاركة في البطولة سيعتمد على الجدارة فقط ولن تكون هناك "فرق مبيعات ولا حقوق امتياز ولن يتم السماح بمشاركة أي روابط أخرى" في البطولة.



وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن "إيبك" تعتزم منح مستخدمي لعبة "فورتنايت" جوائز تبلغ 100 مليون دولار من خلال منافسات مختلفة خلال العام الحالي، حيث لن تكون بطولة "كأس العالم" هي الوسيلة الوحيدة لمنح مستخدمي اللعبة جوائز مالية.



وستواصل "إيبك" تقديم جوائز أسبوعية قدرها مليون دولار من خلال مسابقات مختلفة حتى نهاية العام.