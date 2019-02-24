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تقارير ومتابعات
الأحد 24/فبراير/2019 - 11:44 ص

أمين عام القمة العربية الأوروبية يكشف تفاصيلها

السيسي
السيسي
دعاء راجح
dostor.org/2529624

تنطلق من شرم الشيخ، اليوم الأحد، القمة العربية الأوروبية، كأول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية.

ويقول السفير رؤوف سعد، الأمين العام للقمة العربية الأوروبية، إن الفعاليات ستنطلق بعد الظهر، وتستمر حتى المساء، ثم تتواصل، غدا، وتنتهي بعد غد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اليوم الأول سيشهد العديد من الاجتماعات، التي سيترأسها زعماء العالم، تحت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيشارك معه في بعض الاجتماعات، دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي.

وتابع السفير رؤوف سعد، أنه سيكون هناك أجندة مفتوحة تتناول القضايا الدولية والإقليمية، وإمكانيات تعزيز التعاون، والمشاركة بين الإتحاد الأوروبي والدول العربية.

وأوضح أنه سيتم التطرق لكل الملفات في اليوم الأول، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات والمصالح المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

وأكد أن هذه القمة تختلف عن المؤتمرات التي تنعقد في دول العالم، لأنها تتيح التفاعل الحر بين القيادات وتناقش جميع القضايا، التي يهتم بها الطرفين العربي والأوروبي.

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