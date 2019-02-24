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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم
dostor.org/2529388

يلتقي فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 24/2/2019 في الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد.

قمة ليفربول ضد مان يونايتد تعرف في العالم باسم «دربي الشمال الغربيNorth West derby»، وهي إحدى أهم المنافسات الرياضية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، بين أكثر ناديي تحقيقاً للألقاب، حيث حقق مانشستر يونايتد 66 بطولة، بينما حقق نادي ليفربول 59 بطولة، وقيل عنها إنها المباراة الأكثر شهرة في كرة القدم الإنجليزية.

 

تاريخ المواجهات بين ليفربول ومان يونايتد

زادت حدة المنافسة بين الفريقين في الستينات، بعد أن أصبح مانشستر يونايتد أول فريق إنجليزي يفوز بكأس أوروبا عام 1968، ورد نادي ليفربول على ذاك الإنجاز بفوزه بأربع بطولات أوروبية في السبعينات والثمانينات (محلياً)، وكان نادي ليفربول أفضل الأندية الإنجليزية تحقيقاً للألقاب المحلية، لكن بعدما حقق لقبه الأخير في بطولة الدوري الإنجليزي عام 1990، بعدها بدأ مانشستر يونايتد بشغل مكان نادي ليفربول كأفضل نادي محلي، وبدأ في السيطرة على الكرة الإنجليزية في التسعينات.

أصبح مانشستر يونايتد أنحج الأندية الإنجليزية على المستوى المحلي، خلال تلك الفترة، وآخر لاعب ينتقل بين الفريقين هو فيل تشيسنال، الذي انتقل من نادي ليفربول إلى مانشستر يونايتد في 1964.

المواجهات

مجموع المواجهات

البطولة

م

ف.ل

ت

ف.م

س.ل

س.م

الدوري الإنجليزي الممتاز

171

56

47

68

221

237

كأس الاتحاد الإنجليزي

17

4

4

9

17

25

كأس رابطة الأندية

5

3

0

2

7

6

كأس الدرع الخيرية

6

2

3

1

7

6

دوري أوروبا

2

1

1

0

3

1

المجموع

201

66

55

80

255

275

تفصيل المواجهات

بأرض ليفربول

البطولة

م

ف.ل

ت

ف.م

س.ل

س.م

الدوري الإنجليزي الممتاز

86

40

21

25

141

94

كأس الاتحاد الإنجليزي

5

3

1

1

7

6

كأس رابطة الأندية

1

1

0

0

2

1

كأس الدرع الخيرية

-

-

-

-

-

-

دوري أوروبا

1

1

0

0

2

0

المجموع

93

45

22

26

152

101

 

بأرض مانشستر يونايتد

 

البطولة

م

ف.م

ت

ف.ل

س.م

س.ل

 

الدوري الإنجليزي الممتاز

85

43

26

16

143

80

 

كأس الاتحاد الإنجليزي

6

4

1

1

9

4

 

كأس رابطة الأندية

2

2

0

0

4

1

 

كأس الدرع الخيرية

1

0

1

0

2

2

 

دوري أوروبا

1

0

1

0

1

1

 

المجموع

95

49

29

17

159

88

 

بأرض محايدة

البطولة

م

ف.ل

ت

ف.م

س.ل

س.م

الدوري الإنجليزي الممتاز

-

-

-

-

-

-

كأس الاتحاد الإنجليزي

6

0

2

4

6

10

كأس رابطة الأندية

2

2

0

0

4

1

كأس الدرع الخيرية

5

2

2

1

5

4

المجموع

13

4

4

5

15

15

عدد الألقاب

بطولات كل فريق

البطولة

ليفربول

مانشستر يونايتد

المجموع

الدوري الإنجليزي الممتاز

18

20

38

كأس الاتحاد الإنجليزي

7

12

19

كأس رابطة الأندية

8

5

13

كأس الدرع الخيرية

33

21

54

دوري أبطال أوروبا

5

3

8

دوري أوروبا

3

1

4

كأس الكؤوس الأوروبية

0

1

1

كأس السوبر الأوروبي

3

1

4

كأس الإنتركونتيننتال

0

1

2

كأس العالم للأندية

0

1

1

المجموع

59

66

125

 

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم

القناة الناقلة

مانشستر يونايتد - ليفربول

استاد أولد ترافورد

الأحد 24 فبراير 2019 ميلادياً،
19 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،
16:05 بتوقيت مصر، 17:05بتوقيت السعودية

مايكل أوليفر

beIN SPORTS HD 2

 

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