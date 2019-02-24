اليوم.. بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تتجه انظار عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى ملعب أولد ترافورد اليوم الأحد 24/2/2019، حيث يصطدم فريق مانشستر يونايتد بنظيره ليفربول ضمن مباريات ماراثون الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة (معلومات عن المباراة)

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر يونايتد - ليفربول استاد أولد ترافورد الأحد 24 فبراير 2019 ميلادياً،

19 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

16:05 بتوقيت مصر، 17:05بتوقيت السعودية مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 2

ويعاني فريق ليفربول من الغيابات والإصابات التي ضربت صفوف الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة بعد أن خاض عدة لقاءات نارية كان أخرها التعادل مع فريق بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد بنتيجة (0-0).

وفي المقابل يدخل مان يونايتد اللقاء بمعنويات مرتفعة جدا بعد الفوز على تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي بخماسية نظيفة، ليواصل سلسلة انتصارات بعد الخسائر المتتالية التى أصابت الفريق خل فترة المدير الفني جوزيه مورينيو.

وفي السياق تحدث النجم المصري قائد فريق ليفربول محمد صلاح لشبكة beIN SPORTS عن أمرين يضغطان على ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح إن عدم تتويج ليفربول بلقب الدوري لمدة 29 عاما واقترابه من اللقب هذا الموسم يشكل ضغطا على اللاعبين.

وأضاف: «لكن في النهاية نحن بحاجة للتركيز في كل مباراة من أجل التتويج باللقب، لقد استعاد يونايتد الثقة بعد الفوز بالمباريات العشرة الأخيرة، ونعلم تماماً كم سيسعى للفوز على ليفربول وتعطيله نحو تحقيق لقب الدوري».

وأوضح صلاح أنه غير متفاجئ من تفضيل جماهير يونايتد لأن يحقق مانشستر سيتي اللقب.

وأتم الدولي المصري "في النهاية نحن بحاجة للفوز بهذه المباراة الهامة".

يذكر أن الفرعون المصري لم ينجح في هز شباك مانشستر يونايتد من قبل.