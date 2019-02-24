8 مارس.. حفل عمرو دياب بطريق الواحات

يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 8 مارس المقبل، داخل جامعة العلوم الحديثة والآداب بمدينة السادس من أكتوبر.



والحفل مخصص فقط للطلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بها، ولم يتم طرح أي تذاكر للجهورالعام وغير مسموح بدخول أي مرافق، ومن المقرر أن تفتح بوابات الحفل الساعة الساعة ٤ عصرًا وحتى ٧ مساءً، على أن يبدأ الحفل في التاسعة مساءً.



ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل عدد كبير من أغنياته الشهيرة، ومنها: "قمرين"، "ده لو اتساب"، "أجمل عيون "،"يتعلموا"، "تملي معاك"، "وياه"، "أنت مغرور"، "برج الحوت"، "معاك قلبي"، "هدد"، "العالم الله"، "حبيبي يانور العين"، "الله على جماله"، "ليلي نهاري"، "باين حبيت"،" وياه"، "خلينا لوحدينا"، "نغمة الحرمان"، "كنت في بالي".



وكان عمرو دياب قد احيا مساء يوم الجمعة الماضية حفلا ضخما داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ضم الآلاف من الشباب من مختلف الأعمار ممن حرصوا على مشاركة "الهضبة" في أولى سهراته اللايف بمدينة ٦ أكتوبر بعد غياب قرابة الـ ١٢ عامًا.