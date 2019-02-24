اليوم.. الحكم على المتهمين بـ"الاعتداء على كمين المنوات"

تصدر محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، الحكم على ٦ متهمين في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الاعتداء على كمين المنوات".



يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي، وسكرتارية حمدى الشناوى.



والمتهمون في القضية هم: أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود "محبوس" - طالب بكلية دار العلوم، وعلي محمود عبد الله امام "محبوس" طالب بالثانوية العامة، وأحمد عيد محمد محمد حسين "محبوس" فني ميكانيكا، وميسرة نشأت جمال محمد خضر "محبوس" طالب بكلية الشريعة والقانون، وعمرو محمد ابو سريع عطا الله "محبوس" عامل بمزرعة دواجن، ومحمود رمضان محمود عبد الجواد "محبوس" صاحب محل أسماك.



وأسندت النياة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتي 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة تنظيم "داعش" التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشأت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية، وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لديهم لتحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.



كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الارهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة ارهابية.. ووفروا ملاذات آمنة لاعضاءها مع علمهم بما تدعوا إليه هذه الجماعة وبوسائلها في تحقيق ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.