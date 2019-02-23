محمد الباز مهاجما عبدالله رشدي: "عنده خلل عقلي"

وصف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، موقف الأزهري عبدالله رشدي، من إعدام المدانون في قضايا الاغتيالات والإرهاب، بالميوعة وعدم الشجاعة.

وأشار الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى تعليق رشدي على الإعدامات، وقوله: "المعدمون، فإن كانوا قد أجرموا فقد لقوا جزاءهم والقصاص شرع الله، وإن كانوا قد ظلموا فلن يفلت من عدل الله ظالمهم، والأيام دول، وحيث إنه لا علم لنا بالأمر فلا نملك إلا السكوت، ونوكل الأمر لله".

وعقب الباز: "عبدالله رشدي مش عارف بيشتغل إيه في الأزهر، يعتقد أن له قيمة، وكأنه حاجة، ما قاله به خلل عقلي، وربنا بلانا بناس مفروض يسكتوا، بدل الموقف المائع وافتقاده الشجاعة لاتخاذ موقف".

وأوضح الباز، أن دار الإفتاء كان لها رأيًا حاسمًا، فكتبت في أكثر من منشور، أن جماعة الإخوان إرهابية، حادوا عن طرق العلماء وعن سلوك الأولياء وعاثوا في الأرض فسادًا.