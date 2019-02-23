مقتل شخصين بفنزويلا في اشتباكات بسبب المساعدات

قال طبيب إن شخصين قتلا اليوم السبت، في بلدة سانتا إيلينا دي أورين الفنزويلية في اشتباكات مع قوات الأمن بشأن خطة المعارضة لإدخال مساعدات من البرازيل.



ويعمل الطبيب بالمستشفى الذي نقل إليه الشخصان.