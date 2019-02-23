القاهرة : السبت 23 فبراير 2019
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السبت 23/فبراير/2019 - 10:42 م

مقتل شخصين بفنزويلا في اشتباكات بسبب المساعدات

مقتل شخصين بفنزويلا
dostor.org/2529333

قال طبيب إن شخصين قتلا اليوم السبت، في بلدة سانتا إيلينا دي أورين الفنزويلية في اشتباكات مع قوات الأمن بشأن خطة المعارضة لإدخال مساعدات من البرازيل.

ويعمل الطبيب بالمستشفى الذي نقل إليه الشخصان.

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