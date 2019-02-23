أول سعودية تتولى المنصب.. تعرف على الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة لدى أمريكا

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان ابن عبدالعزيز، أمرا ملكيا اليوم السبت، بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن، بمرتبة وزير، خلفا للأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.



وتعتبر الأميرة ريما أول سيدة سعودية تتولى هذا المنصب الرفيع الذي كان يمثله الرجال.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.



ولدت الأميرة ريما في الرياض عام 1975، وكانت تشغل منصب رئيس اتحاد الرياضة المجتمعية، وكما كانت تشغل قبلها منصب وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي منذ أغسطس 2016.



وعاشت الأميرة ريما لمدة في واشنطن، حيث عمل والدها الأمير بندر بن سلطان كسفير للملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.



وحصلت ريما على بكالوريوس في دراسات المتاحف من "جامعة جورج واشنطن" في الولايات المتحدة الأمريكية.



وسبق أن صنفتها مجلة "فوربس" الشرق الأوسط ضمن قائمة "أقوى 200 امرأة عربية" وذلك في عام 2014، كما حصلت على العديد من الجوائز من بينها "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" في عام 2017.



كذلك تعد سفيرة السعودية الجديدة لدى واشنطن سيدة أعمال، فهي المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"شركة ريمية"، كما أنها عضو في بعض المجالس الاستشارية منها: المجلس الاستشاري لـ"المبادرة الوطنية السعودية للإبداع"، والمجلس الاستشاري العالمي لشركة "أوبر"، والمجلس الاستشاري الخاص بمؤتمرات "تيد إكس".



وسبق أن أطلقت الأميرة ريما عددا من المبادرات والمشاريع المهمة من بينها مبادرة "KSA10"، وهي مبادرة مجتمعية تهدف لرفع درجة الوعي الصحي الشامل، كما أسست شركة "ألف خير" وهي مؤسسة اجتماعية استهدفت تطوير منهج تدريبي لدعم الجهود المبذولة في تنمية العنصر البشري السعودي.