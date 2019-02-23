جامعة موسكو تشارك في إنشاء مركز فضائي روسي قومي

أفاد المكتب الصحفي لجامعة موسكو، بأن كلية الدراسات الفضائية التابعة للجامعة تشارك في إنشاء مركز فضائي قومي روسي.



وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلف في رسالته السنوية الموجهة إلى الجمعية الفدرالية حكومة موسكو وشركة "روس كوسموس" الروسية، بإنشاء المركز الفضائي الروسي القومي. أما جامعة موسكو فقررت الانضمام إلى تلك العملية وتخصيص الخبراء من كلية الدراسات الفضائية بالجامعة. ولم يستبعد المكتب مشاركة الكليات الأخرى في إنشاء المركز.



وقال رئيس شركة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، إن المركز سيبدأ عمله بعد 3 أعوام ونصف. وأوضح أن مشروع إنشاء المركز يقضي بإنشاء مجمع جوي فضائي تتوزع فيه المرافق الإنتاجية ومكاتب التصاميم المرتبطة بالنشاط الفضائي.



وسينشأ المركز، حسب روغوزين، داخل أحد المصانع التابعة لمركز "خرونيتشيف" الفضائي، حيث تتوزع أيضا الأقسام الدراسية للجامعات والمعاهد التي تخرج خبراء الفضاء لشركة "روس كوسموس".



يذكر أن كلية الدراسات الفضائية استحدثت، في 16 فبراير عام 2017، بمبادرة رئيس الجامعة، فيكتور سادوفنيتشي، وبدأت الكلية في تدريس أول دفعة من الطلاب، في 1 سبتمبر عام 2017.