عبد الرحمن رشاد: إعلام "الأجراء" ليس له تأثير في الشارع ويشاهده الناس للتسلية

قال الإذاعي الكبير عبد الرحمن رشاد، إن إعلام "الأجراء" التابع للجماعات الإرهابية، والمناوئ للدولة المصرية وللنظام الحالي، ليس له أي تأثير في الشارع المصري، والناس لا يشاهدونه إلا من باب التسلية، أو الفضول.

وأوضح رشاد في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الإعلام المصري الموجود على أرض الدولة المصرية هو إعلام واعي بالقضايا المصرية ويواكب تطلعات الدولة المصرية سواء الإعلام، ومعظم الانتقادات التي توجه للإعلام المصري هي انتقادات شخصية، تتعلق بتصرفات أشخاص وليس للمنظومة الإعلامية.

واستكمل أن الإعلام الإلكتروني الحالي هو الأشد خطورة من كافة وسائل الإعلام، وهو إعلام منفلت وليس له استراتيجية، ومواجهته يجب أن تكون بنفس السلاح ونفس الأداة.