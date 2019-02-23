النصر يحقق فوزا صعبا على الفيحاء بهدف نظيف في الدوري السعودي

حقق فريق النصر فوزا صعبا على ضيفه الفيحاء بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.



سجل هدف النصر واللقاء الوحيد، اللاعب عبد الرزاق حمد الله من ضربة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة؛ ليحصل الفريق الملقب بـ"العالمي" على ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة.



ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي.. فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

