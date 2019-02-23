توفيق حميد: "العفو الدولية" ليست حيادية وتنحاز للإرهابيين

قال المحلل السياسي توفيق حميد، إن المؤسسات الدولية لا تتعامل بنزاهة في قضية الإرهاب، وذلك تعليقًا على تقرير منظمة العفو الدولية التي أدانت فيه إعدام 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام، ووصفت المحاكمة بأنها جائرة.

وأضاف حميد، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "لا أرى أي درجة من الحيادية، هم دائمًا يطالبون أن يحاكم الشخص أمام قاضيه الطبيعي، لهذا كنت أتفهم موقفهم لو أن المدانين اتحاكموا محاكمات عاجلة أو أمام قاضي عسكري، لكن المحكمة اتخذت 4 سنوات".



وأردف: "لا ينتفضون لأجل الأبرياء، يصرخون عندما يكون إعدام إرهابيين، يهاجموا مصر ويشوهوها، أما مع الأبرياء لا أسمع لهم صوتًا، فهدفهم تشويه الحكومات لجلب التبرعات".