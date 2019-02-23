"حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة".. محاضرة بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية، عدد من الأنشطة الثقافية والفنية فى ظل الاهتمام بالأطفال وتنمية مواهبهم؛ حيث نفذ ببيت ثقافة قويسنا ورشة لتعليم الموسيقى والتي تناولت تنيمة الحس الموسيقي لدى الأطفال.



وفى ظل اهتمام الهيئة بذوى الإحتياجات الخاصة وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية؛ أقامت اليوم مكتبة الطفل والشباب بسمادون محاضرة عن الاهتمام بذوى الإحتياجات الخاصة، ألقاها سلامة عبدالله، تناولت الحديث عن كيفية التعامل معهم وتقديم يد العون لهم وكيفية مشاركتهم فى الحياة العامة مثلهم مثل غيرهم فى الحقوق وعن واجبنا نحوهم.



وفي سياق متصل، نظمت مكتبة قورص الثقافية بالوحدة الصحية بقورص محاضرة بعنوان "حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة"وقام بإلقاء المحاضرة الشيخ القاسم محمد جعفر؛ وتناول فيها الحديث على أن دين الإسلام دين الرحمة كفل لكل فئات المجتمع.