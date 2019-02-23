رشاد يترأس اجتماع أمناء "مستقبل وطن" في المنيا وبني سويف والجيزة

ترأس المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، الاجتماع التنظيمى الدوري مع أمناء التنظيم بالحزب، لمحافظات المنيا وبني سويف والجيزة، اليوم السبت، بمقر الحزب الرئيسى، وذلك بحضور المستشار عصام هلال أمين تنظيم الحزب على مستوي الجمهورية، والنائب علاء السبيعي أمين الحزب بمحافظة المنيا والنائب حسام العمدة أمين الحزب بمحافظة بني سويف، والنائب عبد الوهاب خليل أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة، وأمناء التنظيم بالمحافظات الثلاث.



وقال المهندس أشرف رشاد، إن الحزب يعقد بشكل يومي ثلاثة اجتماعات مع أمناء التنظيم بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة خطة الحزب خلال الفترة الماضية، ومتابعة تنظيم البرنامج التدريبي لإدارة الحملات الانتخابية والتسويق السياسي، فضلا عن مناقشة اقتراحات أمناء المحافظات وأمناء التنظيم فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية.



وأشار رشاد، إلى أن تلك الاجتماعات، استعرضت متابعة إعداد وتجهيز الكوادر السياسية الشابة، لإدارة العمليات الانتخابية، وذلك استعدادا لخوض أية انتخابات مقبلة سواء كانت انتخابات المجالس الشعبية المحلية أو الانتخابات البرلمانية المقبلة.



وشدد رشاد، خلال الاجتماعات مع أمناء الحزب وأمناء التنظيم بكافة المحافظات، على سرعة الانتهاء من تجهيز كافة مقار الحزب في جميع المراكز والأقسام استعدادًا لتدشين الوحدات الحزبية بجميع الأقسام والمراكز بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أهمية وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم على مستوى الجمهورية، فضلا عن العمل على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين من خلال المبادرات التي أطلقها الحزب والتي تسعى لتحقيق التكافل المجتمعي وتقديم العمل الخدمي والتواصل المباشر مع المواطنين من خلال الفعاليات المتمثلة في القوافل الطبية، ودفع المصروفات الدراسية لغير القادرين، وتوزيع سلع غذائية، وتوزيع البطاطين.



ومن المقرر أن تختتم الاجتماعات الدورية للمحافظات غدًا الأحد مع محافظات "أسوان ـ الدقهلية".



جدير بالذكر أنه تم عقد اجتماعات دورية، مع أمناء الحزب، وأمناء التنظيم بالأقسام والمراكز، خلال الأيام الماضية، مع 21 محافظة وهم: "الوادي الجديد- البحر الأحمر – السويس- مطروح – المنوفية- قنا – أسيوط – الإسماعيلية – الإسكندرية – القليوبية – شمال سيناء – الغربية – الفيوم ـ سوهاج ـ كفر الشيخ ـ دمياط- جنوب سيناء ـ البحيرة ـ الشرقية".