"زاها" يقود كريستال بالاس للفوز على ليستر سيتي 4-1 في الدوري الإنجليزي

حقق فريق كريستال بالاس فوزا كبيرا على مضيفه ليستر سيتي، بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



تقدم كريستال بالاس بهدف في الدقيقة 40 عن طريق ميشي باتشواي، ثم تعادل أصحاب الأرض عبر المدافع جوني إيفانز الدقيقة 64، قبل أن يسجل الضيوف ثلاثة أهداف متتالية من خلال ويلفريد زاها "هدفين" في الدقيقتين 70 و93، ولوكا ميليفوجيفيتش من ضربة جزاء فيلدقيقة 81.



ورفع الفوز رصيد كريستال بالاس إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق نقطتين فقط خلف ليستر سيتي صاحب المركز الثاني عشر في جدول البريميرليج.

