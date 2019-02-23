هل الإخوان ضد الاغتيالات والتفجيرات؟.. الباز يوضح

يتبرأ الإخوان دائمًا من عمليات التفجيرات والاغتيالات، ويزعمون أن أجهزة الدولة المصرية هي من نفذتها، فهل يعني هذا أن الإخوان يعارضون عمليات القتل والتفجيرات والعمليات الانتحارية؟.

رد الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، على هذا السؤال، باستعراض فيديو للشيخ يوسف القرضاوي، "المرجعية الدينية للإخوان المسلمين"، الذي أقر بالقتل والعمليات الانتحارية حتى لو سقط فيها مدنيون، ولكن بشرط أن يصدر الأمر من الجماعة، وليس من تلقاء نفسه.

وقال: "الجماعة هي من تصرف الأفراد، الذين لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم".