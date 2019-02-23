الخميس.. "السموم والترياق" في الحرية للإبداع بالإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، الخميس القادم، صالون الثقافة العلمية تحت عنوان "السموم والترياق"، بمقر المركز وسط الإسكندرية.



يستعرض الصالون أنواع السموم المتعددة بحسب الحالة الفيزيائية ومصدرها وتأثيرها على جسم الإنسان، بالإضافة إلى آلية عمل الترياق في أبطال مفعول السم من خلال تقليل السمية أو تحويل واستقلاب السم.



يستضيف الصالون الدكتورة مها غانم أستاذ ورئيس قسم السموم بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، ويديره الدكتور محمد رفيق رئيس أتيليه الإسكندرية (جماعة الفنانين والكتاب).

