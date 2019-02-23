القاهرة : السبت 23 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
09:48 م

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر
08:31 م

Kora star | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ.. بث مباشر اليوم الثلاثاء
04:47 م

ليفربول ضد البايرن | Liverpool vs bayern | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:35 م

كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ - يلا شوت
02:17 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم الثلاثاء
09:09 م

طوارئ «كان 2019» تبدأ.. والحكومة: نعدكم بـ«حدث استثنائى»
منوعات
السبت 23/فبراير/2019 - 10:02 م

اسكتلندية تضع توأم في مستشفيين مختلفين

اسكتلندية تضع توأم
dostor.org/2529309

تشتت امرأة حامل في أسبوعها الثلاثين، بعد أن جاءها المخاض بين عنبر الحوامل في مستشفيين اسكتلنديين يبعدان 100 ميل أحدهما عن الآخر.

وأوضحت صحيفة " ذا صن" البريطانية، أن المرأة أُدخلت في البداية مستشفى كينيث العام في منطقة ويك في أقصى الشمال بعد أن جاءها المخاض في نوفمبر العام الماضي، لكن يبدو أن المستشفى لم يكن مجهزًا.

وتقرّر أن تُحمَل السيدة - التي لم تذكر الصحيفة اسمها - في عربة إسعاف إلى مستشفى رايجمور في منطقة إنفرنيس لتلد طفليها التوأم.

وفي الطريق زادت طلقات الولادة بقوة واضطرت عربة الإسعاف إلى التوقف في مستشفى جولسباي بمنطقة ساذرلاند، حيث وضعت طفلها الأول.

وحال الجليد دون استخدام مروحية إسعاف، فانطلقت عربة الإسعاف نحو مستشفى رايجمور في إنفرنيس على مسافة 100 ميل حيث وضعت طفلها الثاني.

وظلت الأم وطفلاها في المستشفى الأخير فترة ستة أسابيع قبل أن تعود إلى منزلها.

وأعلنت خدمة الصحة العامة في دائرة هايلاند أنها ستُجري تحقيقا في الحادث الذي وصفه نشطاء بأنه "مروّع" قائلين إنه يثير تساؤلات حول الخدمات الصحية في أقصى شمال المملكة المتحدة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ أكثر من شهرين

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ 4 شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ 4 شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ 5 شهر

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ 5 شهر

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

الآن

أقوى رد من محمد الباز على ادعاءات تعذيب المتهمين باغتيال النائب العام

مصادر تكشف الحقيقة الغائبة في أزمة غياب رباعي الأهلي عن مباراة الجونة

ننشر أسماء ضحايا انهيار مصنع المنوفية

3 نجمات يدخلن صراع البطولة المطلقة فى رمضان

ads
الأكثر قراءة

مصادر تكشف الحقيقة الغائبة في أزمة غياب رباعي الأهلي عن مباراة الجونة

مجلس الدولة يخطر التنظيم والإدارة: لا تسويات للموظفين بعد 2016

قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتليتيكو الأنجولي بالكونفدرالية

القبض على سائح أمريكي بحوزته 18 قطعة أثرية بمطار الأقصر

ألبومات الصور

محافظ بني سويف يسلم الجوائز للفائزين ببطولة الجمهورية في تنس الطاولة

رئيس جامعة سوهاج يشارك في ملتقى الأعمال الأول بالمحافظة (صور)

تطوير المرافق المحيطة باستاد الإسكندرية استعددًا للأمم الأفريقية

بالصور.. "صقر" يتابع أعمال تطوير طريق "السويس القاهرة"

رياضة

دوسلدورف يفوز على نورنبيرج 2-1 في الدوري الألماني لكرة القدم

رنيم الوليلي تتأهل للدور الثاني لبطولة العالم للاسكواش في شيكاغو

النصر يحقق فوزا صعبا على الفيحاء بهدف نظيف في الدوري السعودي

نجم الساعة

بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ - يوتيوب

الأكثر قراءة

مصادر تكشف الحقيقة الغائبة في أزمة غياب رباعي الأهلي عن مباراة الجونة

مجلس الدولة يخطر التنظيم والإدارة: لا تسويات للموظفين بعد 2016

قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتليتيكو الأنجولي بالكونفدرالية

القبض على سائح أمريكي بحوزته 18 قطعة أثرية بمطار الأقصر

ads
كشكول

خبير دولى: six Sigma تمكن المنشآت والمصانع من المنافسة واتساع رقعتها التسويقية

مسئول ائتلاف تحيا مصر بالتعليم تقترح جدولًا بديل للثانوية العامة

غدًا.. إنطلاق بطولة الجمهورية لكرة اليد ثانوي بنين بالأسكندرية

ندوات خاصة لمناقشة ظاهرة التنمر بالبحر الأحمر الأزهرية

«شوقي» ينشر رسالة مديرة مدرسة بسنغافورة لأولياء الأمور والطلاب

الأمصار

أمر ملكي جديد من الملك سلمان

يوميات شاب.. افلتي قلبي وانتهى أمري (5)

ولي العهد السعودي يقبل قدم الملك سلمان "فيديو"

أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

الفنانة السورية نسرين طافش تفاجئ الجميع بظهورها بالحجاب في مقام صوفي

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

سيدة بريطانية تتصل بالشرطة للإبلاغ عن "كوكايين مغشوش"

اسكتلندية تضع توأم في مستشفيين مختلفين

معجزة..طفل يكتمل نمو دماغه بعد 6 سنوات من الولادة

الصحة

نظام غذائي فعال يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎