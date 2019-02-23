اسكتلندية تضع توأم في مستشفيين مختلفين

تشتت امرأة حامل في أسبوعها الثلاثين، بعد أن جاءها المخاض بين عنبر الحوامل في مستشفيين اسكتلنديين يبعدان 100 ميل أحدهما عن الآخر.



وأوضحت صحيفة " ذا صن" البريطانية، أن المرأة أُدخلت في البداية مستشفى كينيث العام في منطقة ويك في أقصى الشمال بعد أن جاءها المخاض في نوفمبر العام الماضي، لكن يبدو أن المستشفى لم يكن مجهزًا.



وتقرّر أن تُحمَل السيدة - التي لم تذكر الصحيفة اسمها - في عربة إسعاف إلى مستشفى رايجمور في منطقة إنفرنيس لتلد طفليها التوأم.



وفي الطريق زادت طلقات الولادة بقوة واضطرت عربة الإسعاف إلى التوقف في مستشفى جولسباي بمنطقة ساذرلاند، حيث وضعت طفلها الأول.



وحال الجليد دون استخدام مروحية إسعاف، فانطلقت عربة الإسعاف نحو مستشفى رايجمور في إنفرنيس على مسافة 100 ميل حيث وضعت طفلها الثاني.



وظلت الأم وطفلاها في المستشفى الأخير فترة ستة أسابيع قبل أن تعود إلى منزلها.



وأعلنت خدمة الصحة العامة في دائرة هايلاند أنها ستُجري تحقيقا في الحادث الذي وصفه نشطاء بأنه "مروّع" قائلين إنه يثير تساؤلات حول الخدمات الصحية في أقصى شمال المملكة المتحدة.