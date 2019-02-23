هل الإخوان قتلة بطبيعتهم؟ (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن البعض تعاطف مع الإخوان بعد إعدام 9 شباب تمت إدانتهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، وذلك بعد ترويج الآلة الإعلامية الإخوانية، أن النظام المصري لفق القضية.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "الإخوان قتلة بطبيعتهم، فالشيء الوحيد الذي صدقوا فيه هو تنفيذ تهديداتهم بالقتل ونشر العنف".

وعرض الباز، مقاطع فيديو لتهديدات قيادات إخوانية على منصتي اعتصامي رابعة والنهضة، عقب ثورة 30 يونيو بالقيام بعمليات اغتيال وتفخيخ سيارات ونشر العنف حال لم يرجع الرئيس المعزول محمد مرسي.

كما استعرض الباز شهادة لأحد المواطنين، يدعى "أحمد البهي"، على "فيسبوك"، وعن تعامله مع الإخوان، قال فيها إنه بحكم عمله تعامل مع عدد من عناصر الإخوان منهم الطيب اللطيف، ومنهم "الجلف"، وفي أحد الأيام سمع أن زميله الإخواني الطيب مات أثناء تصنيعه عبوة متفجرة.



