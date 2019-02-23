تحقيقات موسعة فى قيام سائق بصنع قنبلة وهمية هيكلية بإمبابة

تباشر نيابة إمبابة تحقيقات موسعة فى قيام سائق بصنع قنبلة وهمية هيكلية وإدعائه إنقاذه لمدرسة ابنته الابتدائية من كارثة بعد عثوره عليها داخل دورات مياه المدرسة.



كشفت التحقيقات تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من المسئولين بمدرسة طابا الابتدائية بشارع الوحدة بإشتباههم فى قنبلة داخل المدرسة، وانتقل إلى موقع البلاغ وحدات الحماية المدنية والمفرقعات للتعامل معه، وبدأ خبراء المفرقعات فى التعامل بمدفع المياه إلا انه تبين سلبية البلاغ.



المناقشات الأولى كشفت أن ولى أمر تلميذة بالمدرسة اكتشف القنبلة وقام بالخروج بها، وتبين بعد استدعائه تضارب أقواله وعدم ترتيب حديثه، وافتضاح أمره بأنه وراء حالة الذعر التى انتابت المدرسة والمنقة المحيطة بأكملها.



وأقر الأب الذى يعمل سائقا، بقيامه بصنع قنبلة وهمية رغبة منه فى الشهرة وتحصله على مكافأة من الدولة بعد انقاذه للعديد من الأرواح، وشرح طريقة تنفيذه لخطته قائلا: "قمت بتقطيع عصا مقشة لقطع صغيرة متساوية ومن ثم الحقت ساعة بها وربطهم جميعا بـ"شيكرتون" حتى يشبه هذا الجسم العبوات الناسفة، ودخلت بها إلى دورة المياه وخرجت صارخا أن هناك قنبلة بالداخل".



استكمل الأب فى المناقشات بأنه جلس بمنتصف الشارع وصرخ فى المارة "قنبلة.. قنبلة قنبلة"، ثم وضعها فى منتصف الشارع وقام بوضع برميل حديدي أعلاها زاعما أنه يقلل مداها الانفجارى، وينقذ أهالى المنطقة.



ووجهت النيابة العامة للسائق تهمة البلاغ الكاذب وترويع المواطنين الآمنين، وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.