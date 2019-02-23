صعود ثلاثة لاعبين مصريين للدور الثانى لبطولة العالم للاسكواش

صعد ثلاثة لاعبين مصريين للدور الثانى لبطولة العالم للاسكواش، التى تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 23 فبراير حتى 2 مارس القادم.



فقد تأهل اللاعب طارق مؤمن المصنف الرابع بعد تغلبه على الأمريكى تود هاريتى بثلاثة أشواط لشوط، وكانت نتيجة الأشواط 11-5، 9-11، 11-4، 11-6 فى مباراة استغرقت 34 دقيقة.



وتأهل محمد أبو الغار المصنف التاسع بعد فوزه على الإنجليزى ديكلان جيمس بثلاثة أشواط لشوطين، وكانت نتيجة الأشواط 7-11 و12-10 و311 و11-7 و11-5 فى مباراة استغرقت 58 دقيقة.



كما تأهل اللاعب يوسف إبراهيم بتغلبه على السويسرى نيكولاس مولر بثلاثة أشواط لشوط، وكانت نتيجة الأشواط 12-14، 12-10، 12-10، 11-5 فى مباراة استغرقت 48 دقيقة.

