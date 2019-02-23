الرئيس السيسي يؤكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق المكثف مع الملك سلمان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف مع خادم الحرمين الشريفين الملك الملك سلمان بن عبد العزيز، حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى.

وأوضح الرئيس السيسى، خلال القمة التى جمعت الزعيمين بشرم الشيخ، ان التنسيق بين مصر والسعودية يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن.



وأعرب الرئيس السيسي، عن التقدير والمودة التي تكنها مصر (قيادة وشعبا) للملك سلمان وللأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

ومن جانبه، أكد الملك سلمان، أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد، ودعما لأطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.