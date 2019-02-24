حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 24 فبراير 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: تحتاج إلى التركيز على ما تريد ولا تشغل بالك بشيء آخر حتى لا تتشتت، وستصل إلى ما تريد بالصبر والاجتهاد.

عاطفيًا: دائمًا العاطفة والرومانسية تكونان بعيدتين عن اهتماماتك، لكن تجد الشخص المناسب فحاول أن تعطي نفسك فرصة لتجربة عاطفية جديدة.

صحيًا: من السهل أن تصاب بنزلات البرد خلال فصل الشتاء، فيجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الوقوع في مشاكل صحية قد تسبب لك التعب والإرهاق.

