حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 24 فبراير2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: يجب أن تبتعد عن الفوضى وتلجأ للتنظيم حتى تستطيع أن تجعل اليوم يمر من دون أي مشاكل، وكن أكثر تعاونًا مع زملائك.

عاطفيًا: علاقتك العاطفية بالشريك فى أفضل حالتها، وتمضي معه أوقاتًا جميلة في أحد الأماكن الرومانسية وتستمتعان بهذا الوقت بعد يوم طويل من العناء والمجهود في العمل.

صحيًا: صحتك في الطالع، والقوة البدنية تؤهلك لكسب اهتمام الآخرين، تجنب الإصابة بالأمراض، وحافظ على الرياضة والنشاط في حياتك.

