القاهرة : الأحد 24 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
09:48 م

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر
08:31 م

Kora star | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ.. بث مباشر اليوم الثلاثاء
04:47 م

ليفربول ضد البايرن | Liverpool vs bayern | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:35 م

كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ - يلا شوت
02:17 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم الثلاثاء
09:09 م

طوارئ «كان 2019» تبدأ.. والحكومة: نعدكم بـ«حدث استثنائى»
اقتصاد
الأحد 24/فبراير/2019 - 01:45 ص

أسعار الديب فريزر اليوم.. "كريازى 6 أدراج" بـ8125 جنيهًا

أسعار الديب فريزر
سيد ابراهيم- أسامة الشندويلي
dostor.org/2529231

شهدت الأسواق، اليوم الأحد، تباينًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصدت الدستور، أهم السلع التي يحتاجها المواطنون علي سبيل المثال الديب فريزر.

وسجل ديب فريزر "كريازي رأسي نوفروست 250 لترًا 6 أدراج" سعر 8125 جنيهًا، و"أفقي ديجيتال سعة 220 لترًا" سعر 5050 جنيهًا، وكريازي أفقي 178 لتر" سعر 4150 جنيهًا، بينما سجل ديب فريزر من فريش أفقي سعة 215 لترًا نحو 4050 جنيهًا، وتوشيبا نوفروست 4 درج رأسي 195 لترًا سجل 5545 جنيهًا، وسجل ديب فريزر اليكتروستار أفقي 220 لترًا نحو 3500 جنيه.

ويقول المهندس عزت سالم، متخصص في صيانة أجهزة التبريد، إنه يجب مراعاة عدة أشياء قبل شراء ديب فريزر، من أهمها اختيار الحجم المناسب لـ"ديب فريزر" فى منزلك بحيث تكون هناك مساحة كافية لوضعه، مشيرًا إلى أن سعة التخزين تقاس باللتر، وأن كل كيلو جرام تخزين يعادل 1 لتر، كما يجب شراء أكبر حجم.

وأوضح "سالم"، أن الديب فريزر الأفقي يختلف عن الرأسي، فالأفقي مساحته أوسع وكبيرة لكنه غير منظم، والرأسي مساحته صغيرة لكنه منظم، ولابد قبل الشراء السؤال عن حجم استهلاك الكهرباء، وخاصية التبريد السريع، مع وجود منبه للكشف عن درجة الحرارة داخل ديب فريزر.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ أكثر من شهرين

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ أكثر من شهرين

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ أكثر من شهرين

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الآن

مفاجأة.. تركي آل شيخ يتراجع عن بيع بيراميدز

بيراميدز يصدم الجميع ويعلن تمسكه بمقابلة الأهلي في الكأس

10 أسئلة حرجة في قضية إعدام قتلة النائب العام (فيديو)

عبد الرحمن رشاد: لو تمت تصفية "ماسبيرو" ستندم الدولة المصرية لمدة 200 عام

ads
الأكثر قراءة

مجلس الدولة يخطر التنظيم والإدارة: لا تسويات للموظفين بعد 2016

فيديو.. أول تعليق من تركى آل الشيخ عقب عودته لبيراميدز

مصادر تكشف الحقيقة الغائبة في أزمة غياب رباعي الأهلي عن مباراة الجونة

مفاجأة.. تركي آل شيخ يتراجع عن بيع بيراميدز

ألبومات الصور

حماية المستهلك تحرر محاضر ضد شركات الأجهزة الكهربائية بالأقصر

محافظ بني سويف يسلم الجوائز للفائزين ببطولة الجمهورية في تنس الطاولة

رئيس جامعة سوهاج يشارك في ملتقى الأعمال الأول بالمحافظة (صور)

تطوير المرافق المحيطة باستاد الإسكندرية استعددًا للأمم الأفريقية

رياضة

موعد مباراة الأهلى والجونة والقنوات الناقلة

اليوم.. بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

فيديو.. أول تعليق من تركى آل الشيخ عقب عودته لبيراميدز

نجم الساعة

بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ - يوتيوب

الأكثر قراءة

مجلس الدولة يخطر التنظيم والإدارة: لا تسويات للموظفين بعد 2016

فيديو.. أول تعليق من تركى آل الشيخ عقب عودته لبيراميدز

مصادر تكشف الحقيقة الغائبة في أزمة غياب رباعي الأهلي عن مباراة الجونة

مفاجأة.. تركي آل شيخ يتراجع عن بيع بيراميدز

ads
كشكول

رئيس جامعة عين شمس و المستشار الثقافي الصيني يشهدان عرض فرقة شاولين الصينية

هاني شاكر يشارك المتفوقين و المبدعين من خريجي حاسبات عين شمس تكريمهم

خبير دولى: six Sigma تمكن المنشآت والمصانع من المنافسة واتساع رقعتها التسويقية

مسئول ائتلاف تحيا مصر بالتعليم تقترح جدولًا بديل للثانوية العامة

غدًا.. إنطلاق بطولة الجمهورية لكرة اليد ثانوي بنين بالأسكندرية

الأمصار

أمر ملكي جديد من الملك سلمان

يوميات شاب.. افلتي قلبي وانتهى أمري (5)

ولي العهد السعودي يقبل قدم الملك سلمان "فيديو"

أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

الفنانة السورية نسرين طافش تفاجئ الجميع بظهورها بالحجاب في مقام صوفي

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

سيدة بريطانية تتصل بالشرطة للإبلاغ عن "كوكايين مغشوش"

اسكتلندية تضع توأم في مستشفيين مختلفين

معجزة..طفل يكتمل نمو دماغه بعد 6 سنوات من الولادة

الصحة

نظام غذائي فعال يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎