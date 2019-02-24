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الأحد 24/فبراير/2019 - 01:48 ص

أسعارالخضروات اليوم.. "الطماطم" بـ2.25 جنيه للكيلو

أسعارالخضروات اليوم..
دعاء أبو العزم - أسامة الشندويلي
dostor.org/2529217

قال نادي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة، إن هناك ارتفاع في أسعار الخضار في الأسواق بنسبة جنيه في سوق العبور.

وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الطماطم تراوحت بين 2.25 و5.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و6.75 جنيه.

وسجلت البطاطس بين 3 جنيهات و6.75 جنيه، بزيادة 25 قرشًا، فيما سجل البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسجلت الكوسة بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه، وسجل الفاصوليا بين 17 و20 جنيهًا، بزيادة جنيه.

وسجل الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات، وسجل الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا، ووصلت الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

وسجل الخيار البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه، وسجلت البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

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