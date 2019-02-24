بعد استقبال الرئيس له.. من هو رئيس جمهورية رومانيا؟

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس السبت بشرم الشيخ، كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا.



وترصد«الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن كلاوس يوهانيس.

- ولد يوهانيس 13 يونيو 1959.

- أصبح زعيمًا للحزب الليبرالي الوطني في عام 2014، بعد أن شغل منصب قائد المنتدى الديمقراطي للألمان في رومانيا من 2001 إلى 2013.

- كان أيوهانيس مدرسًا للفيزياء ومفتشًا للمدرسة قبل الدخول في السياسة.

- انضم إلى المنتدى الديمقراطي للألمان في رومانيا (FDGR) في عام 1990، وعمل كعضو في مجلس التعليم في ترانسيلفانيا من عام 1997، وعضوا في مجلس الحزب المحلي في سيبيو من عام 1998.

- في عام 2001، انتخب رئيسًا المنتدى الديمقراطي للألمان في رومانيا.

- تولى إيوهانيس منصبه في 21 ديسمبر، عندما انتهت فترة ترايان باسيسكو.

- ركزت حملته الرئاسية على محاربة الفساد وعلى تحسين نظام العدالة.