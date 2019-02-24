سفير غينيا: الرئيس السيسى يمتلك القدرات لإدارة الاتحاد الإفريقى

قال سوريبا كمارا سفير جمهورية غينيا إن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقعد رئاسة الاتحاد الافريقي سيكون له دور مؤثر فى تغيير شكل القارة الأفريقية.



وأضاف "كمارا" فى تصريحات لـ"الدستور" على هامش استضافة وزارة السياحة لوفد أفريقي لزيارة معبد أبو سمبل، أن قناعاته تؤكد أن الرئيس السيسى لديه المقومات التى تجعله يستطيع تنفيذ ذلك.



وأعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال من جانب وزارة السياحة التى أتاحت له مشاهدة الحضارة المصرية القديمة وما تمثله من قيمة كبرى.