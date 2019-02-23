livehd7 barca رابط الأسطورة مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر تويتش twitch

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وقَعت نقابة الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، ومركز ايواء الحيوانات الأليفة القمر الأزرق، وفريق عمل من أطباء السويد من مستشفى البيطري السويدي Black stgarnans Dgursuklius بقيادة الدكتورة مارتم انكر ...
أصيب شخصان بإصابات مختلفة، منذ قليل، إثر اصطدام سيارة نقل "تريلا" بجرار زراعي بجوار معرض سيارات على طريق "طنطا – إسكندرية" أمام قرية كفر الشوربجى، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مما أدى ...