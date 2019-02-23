livehd7 barca رابط الأسطورة مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر تويتش twitch

القاهرة : السبت 23 فبراير 2019
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السبت 23/فبراير/2019 - 02:43 م

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يلتقي فريقا برشلونة وإشبيلية ضمن دور الـ25 بالدوري الإسباني الدرجة الأولى، يوم السبت 23-2-2019، الساعة 7:15 مساء.
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وتقدم "الدستور" خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وإشبيلية التي تقام على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سبورت HD 1".
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