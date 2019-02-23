السبت 23/فبراير/2019 - 02:39 م
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر ماتش Barca اليوم يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر ماتش Barca اليوم يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين
dostor.org/2528744
يلتقي فريقا برشلونة وإشبيلية ضمن دور الـ25 بالدوري الإسباني الدرجة الأولى، يوم السبت 23-2-2019، الساعة 7:15 مساء.
وتقدم "الدستور" خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وإشبيلية التي تقام على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سبورت HD 1".