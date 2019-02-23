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السبت 23/فبراير/2019 - 02:37 م

فيتنام تؤكد على ضمان الأمن والسلامة خلال قمة "ترامب - كيم" المرتقبة

فيتنام تؤكد على ضمان
أ ش أ
dostor.org/2528740

وجه رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، الوزارات والقطاعات المعنية ببذل أقصى الجهود لضمان الأمن والسلامة خلال القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، مع إعلان هانوي رسميا زيارة كيم جونج أون البلاد.

وذكرت صحيفة (توي تري نيوز) الفيتنامية أن وزارة الخارجية أعلنت، اليوم السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيقوم بزيارة صداقة رسمية إلى فيتنام خلال الأيام المقبلة بناء على دعوة الأمين العام للحزب الشيوعي والرئيس الفيتنامي نجوين فو ترونج.

وأضافت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني، السبت، أن رئيس الوزراء نجوين شوان فوك، ووزير الخارجية الفيتنامي فام بينه مينه ترأسا اجتماعا لاستعراض تجهيزات القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي، والمقرر عقدها يومي 27 و28 من فبراير الجاري في هانوي.

وحضر الاجتماع ممثلون عن مكتب الحكومة ووزارات الشؤون الخارجية والأمن العام والدفاع والسلطات المحلية في هانوي وأجهزة حكومية أخرى معنية بتنظيم القمة.

وأكد وزير الخارجية الفيتنامي الانتهاء من الإجراءات الأمنية والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع الوزارات والقطاعات المعنية، مشيدا بجهود تلك الهيئات، مطالبا إياها بالاستمرار في الالتزام الدقيق بتوجيهات رئيس الوزراء نجوين شوان فوك.

وقال"إن القمة الأمريكية - الكورية الشمالية الثانية تعد أحد أكثر الأحداث أهمية في البلاد لهذا العام ما يُظهر أن فيتنام صديق وشريك يُعتمد عليه في المجتمع الدولي".

وغادر كيم بلاده، اليوم السبت، على متن القطار متوجها إلى هانوي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

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