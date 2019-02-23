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يلا شوت أونلاين مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في الدوري الاسباني | الاسطورة HD

يلا شوت أونلاين مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في الدوري الاسباني | الاسطورة HD

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يلا شوت أونلاين مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في الدوري الاسباني | الاسطورة HD
يحل نادي برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على نظيره إشبيلية، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان الذي يتسع لأكثر من 45 ألف متفرج، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني «الليجا»، والتي سيقودها الحكم الدولي أنطونيو ميجيل ماثيو لاهوز صاحب الـ42 عامًا، والتي يدخلها البرسا محتلا صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتلتيلكو مدريد، وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد، في المقابل يحتل إشبيلية المركز الرابع برصيد 37 نقطة. وشهد لقاء الدور الأول بين برشلونة وإشبيلية، الذي أقيم في أكتوب الماضي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة، على استاد الكامب نو، بقيادة الحكم خوان مارتينيز مونويرا، فوز البرسا بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجل رباعية الفريق الكتالوني فيليب كوتينيو وليونيل ميسي ولويس سواريز وإيفان راكتيتش، بينما سجل ثنائية إشبيلية بابلو سارابيا ولويس مورييل.
يلا شوت أونلاين مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في الدوري الاسباني | الاسطورة HD

وتحول ملعب رامون سانشيز بيزخوان، لمملكة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث لا يخسر فيه البرغوث إلا نادرًا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، حيث قالت الصحيفة إن برشلونة لم يخسر إلا في مباراة واحدة فقط في الليجا، على ملعب إشبيلية، في آخر 10 مواجهات جمعت الفريقين، وكانت بنتيجة 1-2 في موسم 2015-2016، وغاب البرغوث عن هذا اللقاء.

وسجل ميسي، 9 أهداف في 11 مباراة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الليجا، بواقع 6 انتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة، وفي آخر 4 زيارات لهذا الملعب، سجل ليونيل ميسي، 5 أهداف في شباك الفريق الأندلسي.

غياب سداسي برشلونة
وأعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق الخاصة بالمباراة، ووفقا للحساب الرسمي لبرشلونة على "تويتر" فقد غاب عن القائمة توماس فيرمايلين وياسبر سيليسن وكيفن بواتينج وسيرجي سامبر، وكلير توديبو وآرثر ميلو.
يلا شوت أونلاين مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في الدوري الاسباني | الاسطورة HD




وجاءت القائمة كالتالي: تير شتيجن، بينا، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، سواريز، ميسي، ديمبلي، مالكوم، لينجليت، ألبا، موريلو، سيرجي روبيرتو، ألينيا، فيدال وأومتيتي.

نافاس على رأس قائمة إشبيلية

من جانبه أعلن بابلو ماشين، المدير الفني لإشبيلية، قائمة فريقه، والتي شهدت وجود خيسوس نافاس، الذي عانى من بعض الآلام عقب مباراة لاتسيو الأربعاء الماضي، في إياب دور الـ 32 بالدوري الأوروبي.

وجاءت قائمة إشبيلية كالتالي: فاسيلك، سيرجي جوميز، كاير، أمادو، روكي ميسا، وسام بن يدر، بانيجا، أندريه سيلفا، خوان سوريانو، فوبر، خيسوس نافاس، سارابيا، منير الحدادي، روج، بروميس، فرانكو فاسكيز، أرانا، ميركادو.

بابلو ماشين يتحدى برشلونة
وأعرب بابلو ماشين، عن قناعته بـ"قدرة" فريقه على إلحاق الهزيمة ببرشلونة، خصوصا أن فريقه يتحسن مستواه أمام جمهوره، ولا بد من استغلال ذلك، وذكر ماشين: "برشلونة وإشبيلية التقيا في مواجهات عديدة في الآونة الأخيرة، من بينها نهائي كأس السوبر الإسباني أو مؤخرا في ربع نهائي الكأس، وكان النصر حليفا للفريق الكتالوني في النهاية".



 
وقال بابلو ماشين: "في الواقع وعلى الرغم من أن كل مباراة لها ظروفها، فإن أكثر المؤشرات الحقيقية للمباراة هي مواجهة ذهاب ربع نهائي الكأس في إشبيلية والتي فاز بها فريقي بشكل عادل (2-0)".
 
ووصف مدرب إشبيلية ميسي بأنه "أفضل لاعب في العالم" ولكن "من الصحيح أيضا أن لاعبا واحدا غير قادر على الفوز بمباراة"، كما سلط الضوء على "إمكانيات لاعبي برشلونة الكبيرة الذين أمطروا شباك ريال مدريد" في الدور الأول بخمسة أهداف مقابل هدف واحد وسط غياب النجم الأرجنتيني الذي أصيب في مباراة إشبيلية.
 

فالفيردي يخشى المنافس الصعب
بينما شدد إرنستو فالفيردي، على صعوبة المواجهة، حيث قال فالفيردي، خلال تصريحاته: "سواريز بخير، وحصل على راحة في الأسبوع الماضي، حيث شارك كبديل، والآن لدينا 3 مباريات متتالية وسنرى ما سيحدث، وسواريز يضمن لنا حصولنا على فرص في كل مباراة، لذلك من الصعب اللعب بدونه، يتم وضع المهاجمين تحت المجهر في أوقات مُعينة، وهو أمر غريب في حالة سواريز، لأنه حين يتم إلقاء الضوء عليه يُسجل الكثير من الأهداف".

وتابع مدرب البارسا: "نحن نتحدث عن خامس هداف في تاريخ النادي، وكان له فرص واضحة للتسجيل في المبارتين الماضيتين، لكننا بحاجة إلى التحلي بالصبر، وأنا لدي الصبر ونفعل كل شيء لأن سواريز لاعب عظيم".




وأردف إرنستو فالفيردي: "إشبيلية فريق يجب أن نخشاه حين يلعب في ملعبه، صحيح أنهم ليسوا بنفس المستوى طوال الموسم، وهذا ما كان يعاني منه مؤخرًا، لكن منافس صعب، وحقق نتائج جيدة ضد فرق أعلى الجدول، وحين لعبنا ضدهم في ملعبهم بكأس الملك خسرنا".

ونوه مدرب البارسا: "إشبيلية فريق دائمًا يجعل الأمور صعبة بالنسبة لنا، وهذه مباراة مهمة، ونحن نعرف ماذا تعني لنا هذه المباراة، والليجا لم تُحسم بعد ولن يتم حسم أي شيء الأسبوع المقبل (يقصد الكلاسيكو)، ولكننا نركز على أنفسنا وليس على خصومنا".
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