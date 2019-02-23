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السبت 23/فبراير/2019 - 02:34 م

محافظة القاهرة تبدأ إزالة منطقة "أبو السعود" العشوائية

محافظة القاهرة تبدأ
مصطفى عبدالله
dostor.org/2528735

تابع خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بدء أعمال إزالة منطقة أكشاك أبو السعود بحي مصر القديمة، والتي تم حصرهم بـ 230 عقارًا تضم 473 أسرة مستحقة، جارِ نقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحى اأسمرات تعويضًا له.

وكان قد تقرر اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ تنفيذًا لخطة أجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

وأصدر المحافظ تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك اتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الافراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم.

وانطلقت أعمال الإزالة، وسط انتشار أمني مكثف، بحضور اللواء هاني جرجس، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف مهران، نائب مدير الأمن لقطاع جنوب، واللواء أشرف الجندي، رئيس مباحث العاصمة، واللواء هشام أبو النصر، مدير مرافق القاهرة، وعدد من القيادات الأمنية، وقوات الأمن.

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