مجلس النواب يرجئ استكمال مناقشة مشروع "قانون الدفع غير النقدي"

انتهي مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدها اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة ثلاث مواد من مشروع "قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي"، وأرجأ استكمال مناقشة مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.



ونصت مواد القانون الثلاثة التي تمت مناقشتها، على أنه يعمل بأحكام القانون "المرافق " بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، فيما تنص المادة الثانية على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون "المرافق"، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من: محافظ البنك المركزي، ومجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بتاريخ العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكامه - حتى صدور هذه اللائحة.



وتنص المادة الثالثة على أنه يتعين على جميع "المخاطبين " بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.. ويجوز لرئيس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من: محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، أن يستثني بعض المناطق الجغرافية، أو الأشخاص الاعتبارية، أو المنشآت من تطبيق أحكام هذا القانون كليًا أو جزئيًا لمدة محددة تحقيقًا لمتطلبات الأمن القومي، أو غير ذلك من الحالات الطارئة.