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السبت 23/فبراير/2019 - 02:31 م

رواية "صلاة خاصة" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

رواية صلاة خاصة أحدث
أ ش أ
dostor.org/2528728

أصدرت الهيئة العامة للكتاب رواية بعنوان "صلاة خاصة" للكاتب صبحي موسى تتكون من ثلاثة أجزاء.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن أجزاء الكتاب تدور أحداثها عن الفترة التي شهدت المجامع المسكونية الكبرى وما قبلها، حيث ترصد تشكل الفكر المسيحي في بداياته الأولى، واستفادته من المفكرين السكندريين في مدرسة اللاهوت والموزيون، حيث كان الفكر الرواقي والأفلاطوني منتشرا بشدة، وحيث كانت الإسكندرية مدينة الفلسفة والعلم في ذلك العصر.

وقد رصد موسى الصراعات التي دارت بين الكنيسة المصرية والمهرطقين الذين شذوا بفكرهم عن صحيح الإيمان، وكان أبرزهم أريوس الذي كادت الإمبراطورية الرومانية أن تدخل في حرب أهليه بسبب تعاليمه وهرطقاته، كما اهتم موسى بفكر العلامة الكبير أوريجانوس الذي حدثت اختلافات كبيرة حول أفكاره وسيرة حياته.

في هذه الرواية رصد موسى بشكل بانورامي العديد من الأحداث في مصر وروما وسوريا واليونان والقسطنطينية وغيرها، وتتبع مسارات الفكر المسيحي في هذه الآونة، محاولا رصد الخلافات الفكرية وجذورها بين الكنيسة المصرية وغيرها من الكنائس،وكيف انتشرت المسيحية في الجزيرة العربية، وكيف عانى المصريون من الاضطهاد قبل الاعتراف بالمسيحية وبعده، وحتى بعد الانفصال الكبير في مجمع خلقدونية.

كانت الحكاية الإطار التي اعتمدها موسى هي تاريخ الدير الذي جرت فيه الأحداث، وهو "دير الملاح"، حيث وقع راهب يدعى "انطونيوس" في حب محققة تدعى "دميانة"، وبدلا من أن تتحول قصة الحب إلى حكاية رومانسية بسيطة، تحولت إلى دراما تجمع ما بين التاريخي والاجتماعي والسياسي والديني، لنجد أنفسنا أمام ملحمة الأقباط الكبرى.

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